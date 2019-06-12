На ВДНХ в День России открылся фестиваль русского гостеприимства

Здесь можно попить чаю и послушать народную музыку

Грандиозные гуляния проходят в День России на ВДНХ. Там открылся фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест". На нескольких площадках работают ярмарка ремёсел, кухни народов России, выступают фольклорные коллективы из всех уголков страны. На Аллее регионов представлены этнотуристические маршруты, национальные бренды, народные промыслы, сообщает "ТВ Центр".

На других праздничных площадках столицы можно окунуться в Средневековье на фестивале "Времена и эпохи", послушать любимых исполнителей, поучаствовать в мастер-классах. Праздник завершится грандиозным салютом.