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Владивосток первым начал отмечать День России

11:42
  • среда
  • 12 июня 2019

Торжества проходят на набережных города

Одними из первых отмечать День России начали жители Владивостока. Основные мероприятия прошли на набережной Спортивной гавани. В торжествах участвуют и военные Тихоокеанского флота: десантники устроили показательные выступления, сообщает "ТВ Центр".

Также все желающие смогли увидеть современное оружие и технику на выставке и посетить мобильный пункт отбора на службу по контракту. Ну а для тех, кому ближе искусство – власти устроили концерты и всевозможные  конкурсы, к примеру, «Аквагрим»  и «Я рисую на асфальте».

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