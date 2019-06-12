Владивосток первым начал отмечать День России

Торжества проходят на набережных города

Одними из первых отмечать День России начали жители Владивостока. Основные мероприятия прошли на набережной Спортивной гавани. В торжествах участвуют и военные Тихоокеанского флота: десантники устроили показательные выступления, сообщает "ТВ Центр".

Также все желающие смогли увидеть современное оружие и технику на выставке и посетить мобильный пункт отбора на службу по контракту. Ну а для тех, кому ближе искусство – власти устроили концерты и всевозможные конкурсы, к примеру, «Аквагрим» и «Я рисую на асфальте».