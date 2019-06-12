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Сын о травме Бари Алибасова: любовница пырнула его ножом в живот

12:52
  • среда
  • 12 июня 2019

Продюсер по-прежнему находится в реанимации

Сын Бари Алибасова связал осложнения, возникшие у его отца после отравления, со старой травмой. Несколько лет назад любовница ударила продюсера ножом в живот, рана была глубокая.

"Насквозь был пробит желудок. А сейчас у него он как бы сгорел изнутри. И сильно пострадала как раз та часть, где шрам от ножа. Вот так аукнулась травма сорокалетней давности", - рассказал Бари Алибасов-младший журналистам "Комсомольской правды". При этом сын продюсера не сообщил, кто посмел напасть на его отца и каковы были юридические последствия для ревнивой женщины.

Накануне Бари Алибасов, находящийся в реанимации Института имени Склифосовского пришёл в себя и смог сказать несколько слов. Тем не менее его состояние остаётся тяжёлым, врачи пока не выписали продюсера в обычную палату.

4 июня, за два дня до своего 72-летия, Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей.

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Продюсер Бари Алибасов
Продюсер Бари Алибасов
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