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Москва обогнала все регионы по рождаемости

13:39
  • среда
  • 12 июня 2019

В 2018 году в столице появились на свет 132 тысячи человек

Москва вышла в лидеры по рождаемости в России: в 2018 году в столице появились на свет 132 тысячи человек. По данным Росстата, на втором месте находится Московская область, здесь в прошлом году родились 83 тысячи человек.

Далее в рейтинге по рождаемости с большим отставанием идут Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тюменская область. В Ненецком автономном округе в 2018 году родились всего 618 человек.

Самая высокая смертность также зафиксирована в Москве и  Московской области. Всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона человек, умерло на 200 тысяч больше.

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