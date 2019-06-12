ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новый российский пистолет наделал шума в США

13:47
  • среда
  • 12 июня 2019

"Удав" оценили журналисты влиятельного издания

Влиятельное американское издание National Interest восхитилось новейшим российским пистолетом "Удав" или ПЛ-15. Журналисты называют его появление на рынке стрелкового оружия "квантовым скачком". По их оценке, пистолет значительно превосходит свои аналоги, в частности зарекомендовавший себя на высоком уровне ПМ.

В "Удаве" объединены лучшие качества российских и зарубежных пистолетов, а его главным преимуществом стала автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом. Пистолет может делать до 10 тысяч выстрелов без дополнительной смазки и профилактических работ.

Американское издание полагает, что новые пистолеты в первую очередь будут использоваться в подразделениях Росгвардии и станут достойной заменой компактному "Глоку". Для уменьшения веса конструкторы ПЛ-15 приняли решение сделать его раму из прочного алюминиевого сплава.

Главное сегодня
Пистолет "Удав"
Пистолет "Удав"
Пистолет "Удав"
Пистолет "Удав"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.