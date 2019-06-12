Новый российский пистолет наделал шума в США

"Удав" оценили журналисты влиятельного издания

Влиятельное американское издание National Interest восхитилось новейшим российским пистолетом "Удав" или ПЛ-15. Журналисты называют его появление на рынке стрелкового оружия "квантовым скачком". По их оценке, пистолет значительно превосходит свои аналоги, в частности зарекомендовавший себя на высоком уровне ПМ.

В "Удаве" объединены лучшие качества российских и зарубежных пистолетов, а его главным преимуществом стала автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом. Пистолет может делать до 10 тысяч выстрелов без дополнительной смазки и профилактических работ.

Американское издание полагает, что новые пистолеты в первую очередь будут использоваться в подразделениях Росгвардии и станут достойной заменой компактному "Глоку". Для уменьшения веса конструкторы ПЛ-15 приняли решение сделать его раму из прочного алюминиевого сплава.