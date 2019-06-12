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Путин в Кремле вручил госнаграды и поздравил россиян с праздником

14:10
  • среда
  • 12 июня 2019

Добиться процветания страны можно только сообща, сказал президент

Президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём России. Только сообща можно добиться процветания страны, сказал глава государства.

"Отчизна неотрывна от нас, граждан России. От нашей ответственности за её настоящее и будущее. От нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только сообща", - сказал президент на торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле.

В этом году лауреатами стали ученые из МГУ и РАН Валерий Митрофанов,  Владислав Пустовойт и Ефим Хазанов, они удостоены наград за свои исследования гравитационных волн. Виталий Наумкин внёс огромный вклад в востоковедение, а Владимир Порханов, Владимир Паршин и Владимир Харченко – в развитие медицины, сообщает "ТВ Центр".

Госпремии также удостоены пианист Николай Луганский, писатель Павел Басинский, директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская и композитор Родион Щедрин. Всех их, отметил президент - отличает сопричастность к судьбе родины и преданность своему призванию.

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