Путин в Кремле вручил госнаграды и поздравил россиян с праздником

Добиться процветания страны можно только сообща, сказал президент

Президент Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём России. Только сообща можно добиться процветания страны, сказал глава государства.

"Отчизна неотрывна от нас, граждан России. От нашей ответственности за её настоящее и будущее. От нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание. Решить столь масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только сообща", - сказал президент на торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле.

В этом году лауреатами стали ученые из МГУ и РАН Валерий Митрофанов, Владислав Пустовойт и Ефим Хазанов, они удостоены наград за свои исследования гравитационных волн. Виталий Наумкин внёс огромный вклад в востоковедение, а Владимир Порханов, Владимир Паршин и Владимир Харченко – в развитие медицины, сообщает "ТВ Центр".

Госпремии также удостоены пианист Николай Луганский, писатель Павел Басинский, директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская и композитор Родион Щедрин. Всех их, отметил президент - отличает сопричастность к судьбе родины и преданность своему призванию.