Гонконг лихорадит: противники закона об экстрадиции строят баррикады

Массовые волнения продолжаются второй день

В Гонконге акция протеста против законопроекта об экстрадиции переросла в массовые беспорядки. Движение в городе полностью парализовано. Демонстранты попытались прорваться в здание Законодательного собрания, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Это уже второй протест за неделю в Гонконге. Закрыты офисы компаний, магазины и банки, демонстранты перекрывают главные улицы города, ведущие к законодательному собранию. Люди строят баррикады из кирпича и металлических ограждений. Пытаясь разблокировать работу парламента, полиция распыляет слезоточивый газ.

Против законопроекта об экстрадиции выступают тысячи человек. В случае одобрения этих поправок, Гонконг сможет выдавать ряду стран, в том числе, и материковому Китаю, подозреваемых в коррупции чиновников. Но многие обеспокоены тем, что по новым правилам высылать по запросу Пекина будут и просто несогласных с его политикой.

"Если поправки будут приняты, Пекину больше не придётся похищать жителей Гонконга, они просто смогут их законно передать", - полагает директор организации «Репортёры без границ» Седрик Алвиани.

Так называемая охота на лис, коррумпированных чиновников была настолько удачной, что их находили даже в США. Впрочем, Гонконг для беглецов становился своеобразным убежищем. Местные власти, выступающие за поправки, говоря, что экстрадиция не коснётся обвиняемых в политических преступлениях.

Тем временем, накануне, 11 июня демонстранты выкрикивали лозунги с призывами к отставке главы исполнительной власти Кэрри Лам. Именно она пыталась поспешно протолкнуть законопроект. Но даже мобилизация миллиона человек не заставила её изменить решение.

В США даже не пытаются скрыть заинтересованность в гонконгских событиях. Ранее в госдепартаменте заявили: штаты обеспокоены возможным изменением законодательства Гонконга – это ставит под угрозу специальный статус района. Впрочем, тут же встретили неодобрительную реакцию от КНР. После огромного количества угроз, которые поступали гонконгским чиновникам, второе чтение законопроекта перенесли не неопределенное время.

Елена Макарова, "ТВ Центр".