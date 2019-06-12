В Сирии отметили День России

Российским военным вручили награды

Торжественная церемония по случаю Дня России прошла в Сирии на пункте базирования Хмеймим, где размещены подразделения наших войск. Бойцам, отличившимся при выполнении специальных задач, вручили воинские звания и награды, сообщает "ТВ Центр".

Помимо борьбы с международным терроризмом, российские военные регулярно оказывают помощь мирным жителям. Новую партию гуманитарного груза сотрудники Центра по примирению доставили в провинцию Хама. В один из населённых пунктов привезли почти 500 продуктовых наборов.