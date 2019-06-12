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Обманувший украинцев Зеленский отказался снижать тарифы на коммуналку

15:02
  • среда
  • 12 июня 2019

Оказалось, что президент шутил

Жители Украины смогли оценить юмор нового главы государства. Как заявили в штабе Владимира Зеленского, он не обещал снизить тарифы на коммуналку, а шутил над ними. В улучшении отношений с Москвой пока тоже нет прогресса. Вместо того чтобы договариваться о покупке российского газа, Киев обратился в Гаагский арбитраж с требованием предоставить право стране добывать голубое топливо в Чёрном море.

"Украина его мечты" - именно так называлась предвыборная программа нового президента, сегодня она кажется уже несбыточной.  Страна без объявлений о работе в Польше, государство, где пенсионеры получают достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку.  Высокие тарифы не раз становились предметом шуток Зеленского, но сегодня команда президента поспешила откреститься от данных ранее обещаний снизить тарифы, сообщает "ТВ Центр".

Счета за газ могли бы сократиться на четверть, если бы Киев возобновил прямые поставки голубого топлива из России, но Украина не спешит возвращаться за стол переговоров. Вместо этого начинает новое расследование в отношении Виктора Медведчука и Юрия Бойко, которые на прошлой неделе приезжали в Россию.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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