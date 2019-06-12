ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Британцев предупредили о жутких последствиях выхода из ЕС

14:56
  • среда
  • 12 июня 2019

Стране будет нанесен экономический ущерб

Европейский бизнес должен готовиться к выходу Британии из состава Евросоюза без соглашения. С таким заявлением выступила сегодня  Еврокомиссию. Такой сценарий приведет к проблемам для граждан и бизнеса и нанесет значительный экономический ущерб, который станет более чувствительным для Великобритании, чем для стран ЕС, подчеркнули в организации.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что  Великобритания обязана покинуть Европейский Союз в оговоренный срок. Скандальный политик дал старт своей компании на пост лидера консерваторов и премьер-министра, сообщает "ТВ Центр". При этом бывший мэр Лондона подчеркнул, что Brexit без сделки не является его предпочтительным вариантом, однако призвал сограждан готовиться к такому развитию событий.

Джонсон считается фаворитом предвыборной гонки. Имя нового главы правительства Соединённого королевства должно стать известно в конце июля.

Главное сегодня
Brexit. Протестующие во время демонстрации в Лондоне
Brexit. Протестующие во время демонстрации в Лондоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.