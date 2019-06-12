Британцев предупредили о жутких последствиях выхода из ЕС

Стране будет нанесен экономический ущерб

Европейский бизнес должен готовиться к выходу Британии из состава Евросоюза без соглашения. С таким заявлением выступила сегодня Еврокомиссию. Такой сценарий приведет к проблемам для граждан и бизнеса и нанесет значительный экономический ущерб, который станет более чувствительным для Великобритании, чем для стран ЕС, подчеркнули в организации.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания обязана покинуть Европейский Союз в оговоренный срок. Скандальный политик дал старт своей компании на пост лидера консерваторов и премьер-министра, сообщает "ТВ Центр". При этом бывший мэр Лондона подчеркнул, что Brexit без сделки не является его предпочтительным вариантом, однако призвал сограждан готовиться к такому развитию событий.

Джонсон считается фаворитом предвыборной гонки. Имя нового главы правительства Соединённого королевства должно стать известно в конце июля.