Страна с размахом отмечает День России

Праздничные фестивали и гулянья проходят во всех городах

День России широко отмечается во всех регионах. В Кремле президент Владимир Путин вручил государственные награды лучшим из лучших. На Поклонной горе в Москве пятьсот курсантов развернули российский триколор площадью в 2100 квадратных метров. По соседству в парке Победы стартовал фестиваль «Многонациональная Россия». На огромной территории раскинулась красочная ярмарка народных промыслов и ремесел.

В эти дни в столице в самом разгаре исторический фестиваль "Времена и эпохи". Участники из 20 стран превратили Бульварное кольцо в колесо истории. Самая масштабная и зрелищная площадка фестиваля - Международный рыцарский турнир святого Георгия в Коломенском.

Грандиозные гулянья и на ВДНХ, там открылся фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест". На главной выставке страны работают ярмарка ремесел, кухни народов России, выступают фольклорные коллективы из всех уголков страны.

Одними из первых праздник начали отмечать во Владивостоке, основные мероприятия прошли на набережной Спортивной гавани. В торжествах участвовали военные Тихоокеанского флота. Гости праздника смогли увидеть современное оружие и технику на выставке, ну а для тех, кому ближе искусство - устроили концерты и конкурсы.

Почти весь Екатеринбург собрался 12 июня в историческом сквере города, на «Плотинке». Там выступил сводный хор: 1700 певцов из более чем 70-ти коллективов. После концерта начались танцы. А в Барнауле гулянья прошли на набережной Оби. Главный пункт в программе праздника авиашоу. Сотни жителей собрались посмотреть на фигуры высшего пилотажа в исполнении профессиональных летчиков.

Вечером 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и других городах россияне снова будут смотреть в небо. В честь праздника - прогремит красочный салют.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".