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В МВД назвали число участников несанкционированной акции в Москве

15:47
  • среда
  • 12 июня 2019

Полиция задержала нарушителей закона о митингах

Полиция задержала на несанкционированной акции в центре Москвы более 200 человек. Такие данные сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Перед началом акции сотрудники полиции предупредили её организаторов о незаконности мероприятия. "В нарушение федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" около 1200 человек приняли участие в несогласованном публичном мероприятии", - проинформировали в главке.

В ведомстве также напомнили, что власти ранее согласовали проведение публичной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова 16 июня. Сегодня, 12 июня в столице проходит множество мероприятий, посвященных празднованию Дня России. Акция планировалась до освобождения Голунова и до заявления главы МВД Владимира Колокольцева о невиновности журналиста, напоминает ТАСС. Сам Голунов накануне заявил, что не будет участвовать в несанкционированной акции, а займётся полезными делами.

Корреспондента издания "Медуза" задержали в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд отправил его под домашний арест, однако 11 июня по результатам экспертиз обвинения с Голунова были сняты и он был освобождён.

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