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Объявлен в розыск сбежавший от отравившегося Алибасова кот редкой породы

16:16
  • среда
  • 12 июня 2019

Нашедшему обещано вознаграждение

От Бари Алибасова сбежал кот Чуча. Канадский сфинкс – редкая и дорогая  порода в семействе кошачьих, поэтому нашедшему и вернувшему животное будет выплачено вознаграждение. Кот пропал из квартиры продюсера накануне, 11 июня во время пресс-конференции, которую в квартире Алибасова проводил его сын.

Как предположил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, кот испугался большого наплыва людей и выбежал из квартиры. Бари Алибасов-младший пообещал вознаграждение, тому кто найдет кота, сообщает Агентство новостей "Москва".

«Вероятнее всего его кто-то подобрал, так как он явно породистый. Главное найти. Вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую», - сказал сын продюсера.

Напомним, что продюсер и основатель группы Бари Алибасов 4 июня, за два дня до своего 72-летия Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимации Института имени Склифосовского.

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Продюсер Бари Алибасов с кошкой
Продюсер Бари Алибасов с кошкой
Продюсер Бари Алибасов с кошкой
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