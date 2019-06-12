Трогательное фото Овечкина с сыном Шубской умилило народ

Новый снимок маленького Сергея появился в Instagram

В Instagram супруги хоккеиста Александра Овечкина появилось трогательное фото: папа держит на руках и целует в ушко своего сына Сергея. Малышу сейчас девять месяцев. "Ваша семья прекрасна ! Счастья вам и ещё много-много таких малышей", - пишут в комментариях.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин по традиции не показывают лицо своего ребёнка. На страничках в соцсетях все фотографии сделаны так, что мальчик не смотрит в сторону снимающего.

Сергей Овечкин родился в августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и знаменитого хоккеиста.