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Трогательное фото Овечкина с сыном Шубской умилило народ

16:46
  • среда
  • 12 июня 2019

Новый снимок маленького Сергея появился в Instagram

В Instagram супруги хоккеиста Александра Овечкина появилось трогательное фото: папа держит на руках и целует в ушко своего сына Сергея. Малышу сейчас девять месяцев. "Ваша семья прекрасна ! Счастья вам и ещё много-много таких малышей", - пишут в комментариях.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин по традиции не показывают лицо своего ребёнка. На страничках в соцсетях все фотографии сделаны так, что мальчик не смотрит в сторону снимающего.

Сергей Овечкин родился в августе прошлого года в звёздной семье дочери  актрисы Веры Глаголевой и знаменитого хоккеиста.

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Александр Овечкин с сыном
Александр Овечкин с сыном
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