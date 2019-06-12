Родные актера из "Санта-Барбары" почти две недели скрывали его смерть

Артист умер в США в возрасте 82-х лет

Почти две недели родные актёра Джима МакМуллан скрывали его смерть. 82-летний артист умер 31 мая в своём доме в возрасте 82-х лет. Он долгое время был прикован к постели из-за тяжёлой неизлечимой болезни - амиотрофического склероза. Семья актера оберегала тайну его болезни и уход из жизни от журналистов, однако 12 июня супруга Хелен МакМуллан сообщила прессе о смерти звезды американских сериалов.

Отечественному зрителю МакМуллан памятен ролью доктора Терри Макдэниэла в мыльной опере "Санта-Барбара", он сыграл в нескольких эпизодах этого сериала, пишет "Российская газета".

МакМуллан родился в 1936 году в Нью-Йорке, он не собирался становиться актёром. Будущая звезда сериалов "Спасатели Малибу" и "Команда А" изучал промышленный дизайн в Нью-Йоркском университете, потом закончил Канзасский университет. Случайно оказавшись в Голливуде МакМуллан познакомился со сценаристом Уильямом Инге полностью поменял взгляды на свою карьеру.