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Родные актера из "Санта-Барбары" почти две недели скрывали его смерть

17:02
  • среда
  • 12 июня 2019

Артист умер в США в возрасте 82-х лет

Почти две недели родные актёра Джима МакМуллан скрывали его смерть. 82-летний артист умер 31 мая в своём доме в возрасте 82-х лет. Он долгое время был прикован к постели из-за тяжёлой неизлечимой болезни - амиотрофического склероза. Семья актера оберегала тайну его болезни и уход из жизни от журналистов, однако 12 июня супруга Хелен МакМуллан сообщила прессе о смерти звезды американских сериалов.

Отечественному зрителю МакМуллан памятен ролью доктора Терри Макдэниэла в мыльной опере "Санта-Барбара", он сыграл в нескольких эпизодах этого сериала, пишет "Российская газета".

МакМуллан родился в 1936 году в Нью-Йорке, он не собирался становиться актёром. Будущая звезда сериалов "Спасатели Малибу" и "Команда А" изучал промышленный дизайн в Нью-Йоркском университете, потом закончил Канзасский университет. Случайно оказавшись в Голливуде МакМуллан познакомился со сценаристом Уильямом Инге полностью поменял взгляды на свою карьеру.

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