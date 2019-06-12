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Путину показали вещи сбежавших из Москвы французов

17:26
  • среда
  • 12 июня 2019

Президент побывал на месте археологических раскопок в Кремле

Президент Владимир Путин в День России побывал на месте археологических раскопок в Кремле. Глава государства стал первым гостем, завтра, 13 июня в Большой Кремлёвский сквер пустят туристов и ценные находки будут доступны для всех желающих.

Во время осмотра Путину показали сабли, брошенные французами в Кремле в 1812 году, а также сохранившиеся стены здания приказов - органов центрального управления Московского государства. "В этих постройках работали люди, которые принимали важнейшие решения XVII века. Отсюда управлялась огромная страна, Московская Русь", - рассказал в интервью "Российской газете" директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Ещё один интересный артефакт, найденный учёными - уникальный комплекс французского оружия 1812 года. Специалисты предположили, что он был в спешке оставлен французами, когда они бежали из Кремля. Среди находок - две сабли, штык, мундирные пуговицы, фрагменты пистолетов и пули.

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