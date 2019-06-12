Цывина перед смертью заявила, что ее прокляла любовница мужа

Актрису сгубила судебная тяжба за наследство мужа

Ирина Цывина перед смертью преследовала навязчивая идея, что её прокляла любовница последнего мужа Александра Благонравова. Как рассказала в интервью "Собеседнику" адвокат Цывиной Юлия Вербицкая-Линник, во время судебного процесса за наследство супруга актрису мучили частые панические атаки.

Цывина выдвигала странные требования: то сменить судью, то чтобы судья был одновременно и адвокатом. В итоге процесс так и не завершился – 18 апреля 2019 года Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет. "Этот процесс забирает у меня жизнь", - жаловалась вдова Евгения Евстигнеева своей защитнице.

"Вы не представляете, что я нашла на даче, в бане: какой-то коробок, там плесень, волосы… Я хочу немедленно все прекратить", - сказала однажды Цывина и согласилась заключить со своими оппонентами мировое соглашение.

По словам Вербицкой-Линник, тема проклятия и проклятого наследства глубоко засела в голове у актрисы. Близкие пытались ей хоть как-то помочь, но по роковому совпадению буквально через неделю после того, как были закончены последние судебные формальности, Ирина Цывина умерла.

Адвокат не исключила, что квартирный вопрос по наследству разгорится с новой силой, ведь после смерти актрисы у неё осталось двое наследников – сын Евгений и дочь Зина.