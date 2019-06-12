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Цывина перед смертью заявила, что ее прокляла любовница мужа

17:43
  • среда
  • 12 июня 2019

Актрису сгубила судебная тяжба за наследство мужа

Ирина Цывина перед смертью преследовала навязчивая идея, что её прокляла любовница последнего мужа Александра Благонравова. Как рассказала в интервью "Собеседнику" адвокат Цывиной Юлия Вербицкая-Линник, во время судебного процесса за наследство супруга актрису мучили частые панические атаки.

Цывина выдвигала странные требования: то сменить судью, то чтобы судья был одновременно и адвокатом. В итоге процесс так и не завершился – 18 апреля 2019 года Ирина Цывина умерла в возрасте 55 лет. "Этот процесс забирает у меня жизнь", - жаловалась вдова Евгения Евстигнеева своей защитнице.

"Вы не представляете, что я нашла на даче, в бане: какой-то коробок, там плесень, волосы… Я хочу немедленно все прекратить", - сказала однажды Цывина и согласилась заключить со своими оппонентами мировое соглашение.

По словам Вербицкой-Линник, тема проклятия и проклятого наследства глубоко засела в голове у актрисы. Близкие пытались ей хоть как-то помочь, но по роковому совпадению буквально через неделю после того, как были закончены последние судебные формальности, Ирина Цывина умерла.

Адвокат не исключила, что квартирный вопрос по наследству разгорится с новой силой, ведь после смерти актрисы у неё осталось двое наследников – сын Евгений и дочь Зина.

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