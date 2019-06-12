Вратарь сборной России задержан за пьяный дебош во "Внукове"

Голкипер Андрей Лунёв был навеселе

Вратаря сборной России по футболу Андрея Лунёва задержали в московском аэропорту "Внуково" после того, как он устроил дебош у стойки регистрации. Футболист вступил в перепалку с представителем авиакомпании "Россия", прибывшие на место инцидента полицейские составили протокол о мелком хулиганстве.

Экспертиза показала, что Лунёв был нетрезв, в его крови обнаружилось 0,77 промилле алкоголя. В авиакомпании "Россия" РЕН ТВ подтвердили инцидент с голкипером сборной России, а в пресс-службе Управления на транспорте МВД сообщили о задержании пьяного дебошира во "Внукове" без уточнения имени.

Напомним, что последним по времени происшествием с участием российских футболистов была драка, которую устроили 7 октября 2018 года в одном из московских ресторанов нападающий "Зенита" Александр Кокорин и игрок "Краснодара" Павел Мамаев.