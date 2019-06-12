Сделано заявление о хакерской атаке на Twitter Медведева

Неизвестные отметились набором букв на странице премьера

Пресс-служба правительства сообщила о взломе Twitter-аккаунта Дмитрия Медведева. Там появилась запись, состоящая из случайного набора латинских букв. Сейчас она удалена, контроль над страницей восстановлен, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе кабмина.

На страницу российского премьера подписано более миллиона пользователей. В 2014 году её уже взламывали, тогда в пресс-службе правительства заявили, что меры безопасности в отношении аккаунтов Медведева в соцсетях усилены.