Команда Порошенко отказывается выполнять приказы Зеленского

Чиновники просто так не уйдут с насиженных мест

Политические старожилы из команды Петра Порошенко с неохотой выполняют приказы нового президента Украины. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на освобождение его от должности.

Генпрокурор выразил уверенность в том, что депутаты не проголосуют за его отставку, передаёт ТАСС. Судя по всему, Луценко и другие приближённые к Порошенко чиновники не намерены уступать должности молодым кандидатам из команды Владимира Зеленского. Генпрокурор прямо заявил, что он готов уйти в отставку только после того, как новый парламент сформирует органы власти.

Ранее Верховная Рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а Конституционный суд Украины заявил о намерении дать правовую оценку решению Зеленского о роспуске Рады и назначении даты новых парламентских выборов.