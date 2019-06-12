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Команда Порошенко отказывается выполнять приказы Зеленского

19:35
  • среда
  • 12 июня 2019

Чиновники просто так не уйдут с насиженных мест

Политические старожилы из команды Петра Порошенко с неохотой выполняют приказы нового президента Украины. Генеральный прокурор  Юрий Луценко заявил, что Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на освобождение его от должности.

Генпрокурор выразил уверенность в том, что депутаты не проголосуют за его отставку, передаёт ТАСС. Судя по всему, Луценко и другие приближённые к Порошенко чиновники не намерены уступать должности молодым кандидатам из команды Владимира Зеленского. Генпрокурор прямо заявил, что он готов уйти в отставку только после того, как новый парламент сформирует органы власти.

Ранее Верховная Рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а Конституционный суд Украины заявил о намерении дать правовую оценку решению Зеленского о роспуске Рады и назначении даты новых парламентских выборов.

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