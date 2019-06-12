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Как Интернет разрушает мозг человека

19:23
  • среда
  • 12 июня 2019

Учёные выступили с серьёзным предупреждением

Учёные выявили опасность долгого нахождения в глобальной паутине. Оказывается, Интернет, ставший неотъемлемой частью жизни человечества, может стать и его врагом. Длительное зависание в Сети негативно действует на концентрацию внимания и сильно ухудшает память человека.

Ещё одна проблема – всплывающие во время просмотра различного рода рекламные уведомления. Подобные дополнительные нагрузки на мозг значительно снижают способность к концентрации, пишет The Telegraph.

Людям, постоянно переключающим своё внимание с одного текста на другой, необходимо концентрировать внимание на главном, а это не всегда получается.

Ещё вред Интернета – отсутствие тренировки памяти. Люди стали целиком и полностью полагаться на информацию, которую можно получить за несколько секунд. Исследования показали, что интернет-зависимые пользователи быстро находят нужную страницу, но при этом практически не помнят её содержания.

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