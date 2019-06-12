Располневшую Меган Маркл заставили явиться на праздник к королеве

Экс-актриса хотела отсидеться дома, пока не сбросит набранные во время беременности килограммы

Меган Маркл не хотела присутствовать на праздновании дня рождения Елизаветы II. Такое заявление сделала подруга герцогини Сассекской.

Экс-актриса хотела отсидеться дома, пока не сбросит набранные во время беременности килограммы. Но Маркл вынудили появиться на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II.

Кроме того, распорядители посадили Меган в одну карету с излишне стройными Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз. На их фоне располневшая герцогиня выглядела хуже, чем есть на самом деле. Во время поездки Меган сдерживалась как могла, старалась улыбаться и приветствовать народ. Однако, как подчеркнула подруга Маркл, герцогиня "отчаянно" не хотела принимать участие в торжествах. Чтобы не разгневать новых родственников, ей пришлось задействовать свой актерский талант.

По словам приятельницы Меган, герцогиня Сассекская понимала, что пока очень невыгодно смотрится рядом со стройной Кейт. При этом жена принца Уильяма как назло для торжества принарядилась, повторив роскошный образ испанской королевы Летисии. Экс-актриса же в надежде скрыть располневшую фигуру надела свободный костюм темно-синего цвета, но неудачный головной убор испортил все старания Маркл, пишет US Weekly.