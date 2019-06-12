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Красавица-дочка Алсу после скандала на "Голосе" рассказала о бессонных ночах

19:38
  • среда
  • 12 июня 2019

Ержан Максим не смыкал глаз вместе с Микеллой

Дочь Алсу рассказала о новом достижении. Микелла Абрамова сняла клип на песню "Эта любовь", которую записала со своим бывшим конкурентом по шоу "Голос. Дети" Ержаном Максимом.
Как живет красавица-дочка Алсу. Фото

11-летняя красавица-дочка Алсу пожаловалась, что на съемках клипа ей пришлось несладко. "Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!" — поделилась Микелла с подписчиками в Instagram.

По словам девочки, она очень мало спала. Ей пришлось встать в 4 часа утра, а к 6:00 уже быть на съёмочной площадке. Работали дети до часа ночи.

Сейчас клип уже отснят и находится на стадии монтажа. Совсем скоро поклонники Макеллы и Ержана увидят их совместную работу.

Напомним, что дочь Алсу подверглась травле в соцсети после того, как стало известно, что результаты голосования в конкурсе "Голос. Дети" оказались нечестными. Микелле присылали сотни гневных сообщений. Девочке даже пришлось на время отказаться от светской жизни. В свою очередь Первый канал отменил результаты шоу "Голос. Дети" и назвал победителями всех девятерых финалистов сезона.

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