Красавица-дочка Алсу после скандала на "Голосе" рассказала о бессонных ночах

Ержан Максим не смыкал глаз вместе с Микеллой

Дочь Алсу рассказала о новом достижении. Микелла Абрамова сняла клип на песню "Эта любовь", которую записала со своим бывшим конкурентом по шоу "Голос. Дети" Ержаном Максимом.

11-летняя красавица-дочка Алсу пожаловалась, что на съемках клипа ей пришлось несладко. "Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!" — поделилась Микелла с подписчиками в Instagram.

По словам девочки, она очень мало спала. Ей пришлось встать в 4 часа утра, а к 6:00 уже быть на съёмочной площадке. Работали дети до часа ночи.

Сейчас клип уже отснят и находится на стадии монтажа. Совсем скоро поклонники Макеллы и Ержана увидят их совместную работу.

Напомним, что дочь Алсу подверглась травле в соцсети после того, как стало известно, что результаты голосования в конкурсе "Голос. Дети" оказались нечестными. Микелле присылали сотни гневных сообщений. Девочке даже пришлось на время отказаться от светской жизни. В свою очередь Первый канал отменил результаты шоу "Голос. Дети" и назвал победителями всех девятерых финалистов сезона.