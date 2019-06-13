"Это неизбежно": Путин сделал важное заявление об Украине

Президент считает, что отношения между Москвой и Киевом неизбежно восстановятся

В четверг Владимир Путин направляется в столицу Киргизии, где примет участие в двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества. Накануне своего визита президент дал интервью телерадиокомпании "Мир". Он назвал ШОС многоплановой организацией, задачи которой привлекательны для многих стран региона.

Глава государства также выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены и призвал новые власти Украины содействовать этому.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами", - сказал Путин.

Президент выразил надежду, что новое руководство страны не ставит во главу угла личное обогащение за счет украинского народа и "не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем".