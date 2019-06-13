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"Это неизбежно": Путин сделал важное заявление об Украине

08:10
  • четверг
  • 13 июня 2019

Президент считает, что отношения между Москвой и Киевом неизбежно восстановятся

В четверг Владимир Путин направляется в столицу Киргизии, где примет участие в двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества. Накануне своего визита президент дал интервью телерадиокомпании "Мир". Он назвал ШОС многоплановой  организацией, задачи которой привлекательны для многих стран региона.

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Глава государства также  выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены и призвал новые власти Украины содействовать этому.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами", - сказал Путин.

Президент выразил надежду, что новое руководство страны не ставит во главу угла личное обогащение за счет украинского народа и "не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем".

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