США разместят в Польше ударные беспилотники

Речь идет о летательных аппаратах MQ-9

Польша создаст базу и предоставит инфраструктуру для размещения более чем тысячи американских военнослужащих. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Трамп сообщил, что лидеры двух стран подписали совместную декларацию, "которая подтверждает значительное сотрудничество в области безопасности". Контингент будет переброшен из Германии, где сейчас расквартированы 52 тысячи американских солдат.

Дуда в свою очередь отметил, что Польша готова принять эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников, и пообещал купить у США 32 истребителя F-35, передает "Газета.Ru". При этом глава Белого дома подчеркнул: за всё будет платить Варшава.