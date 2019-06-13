Сирийский лагерь Харджилла принял беженцев из Идлиба

В лагере есть все необходимое для нормального проживания

Лагерь для переселенцев Харджилла под Дамаском принял почти полторы тысячи человек из Идлибской зоны деэскалации. Несколько лет люди не могли вырваться из оккупированного боевиками посёлка, продуктов и лекарств не хватало. Теперь им созданы все условия для нормального проживания. Беженцы получают бесплатную медицинскую помощь, питание, а в ближайшем будущем местные власти планируют обеспечить людей работой.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко.