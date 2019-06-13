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Чубайс придумал, как брать налог на воздух

09:12
  • четверг
  • 13 июня 2019

Он призвал начать с "символических" сумм

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог, чтобы заставить промышленников снижать выбросы в атмосферу. 
Чубайс объяснил, почему во всем виноват он

В рамках Петербургского экономического форума Анатолий Чубайс напомнил, что план правительства по ратификации Парижского соглашения по климату подразумевает создание системы госучета объемов вредных выбросов. По словам реформатора, после создания этой системы перед государством встанет сложный вопрос - стоит ли вводить углеродный налог. 

Чубайс сказал, что через 5-10 лет Россия закроет себе выход на европейский рынок, если "проскочит развилку с налогом", поскольку Евросоюз намерен облагать дополнительным налогом товары, при производстве которых нарушаются требования по предельным выбросам СО2 (диоксида углерода).

"Поэтому, с моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов - мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога. А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными", - цитирует Чубайса РИА "Новости".  

Ранее глава "Роснано" предложил ввести социальную норму электропотребления, чтобы богатые граждане платили за использование энергии больше, чем бедные. "Очень болезненная мера", - предупредил Чубайс. 

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