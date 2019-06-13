Россиянам затруднят покупку алкоголя и сигарет

Минздрав поддержал законопроект о продаже алкоголя и табака в специализированных торговых точках

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, куда будет закрыт вход несовершеннолетним. Идею поддержали в Министерстве здравоохранения. Это соответствует скандинавскому опыту борьбы с потреблением алкогольной и табачной продукции детьми.

"По мнению экспертов, приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю, их распространенность повышают потребление данных продуктов", - пишет в четверг "Известия" со ссылкой на источник в Минздраве.

Один из авторов законопроекта депутат ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, что около трети покупок алкоголя и сигарет приходится именно на спонтанный тип потребления, новый законопроект поможет его снизить.

Между тем в ФАС полагают, что новшества могут создать дополнительные барьеры для добросовестных участников рынка. Из-за этого может упасть общее число торговых точек. По данным газеты, сейчас спиртными напитками торгуют 250 тысяч магазинов.

На прошлой неделе первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала, что в России могут запретить продавать крепкие алкогольные напитки и табачные изделия лицам до 21 года.