"Ой не верю": фото со свадьбы Лазарева взорвало интернет

Женой певца назвали израильскую модель

Интернет-пользователи обсуждают свадебную фотографию, на которой певец Сергей Лазарев позирует с невестой в белом платье.

В Сети появился снимок, на котором финалист "Евровидения" в черном костюме с бабочкой держит букет вместе с темноволосой красавицей. Пара стоит под аркой из цветов, а под ногами у них клубится белый дым.

Фотография появилась на странице пользователя Instagram под ником Клара Гавриловна. По словам автора страницы, невестой Лазарева стала израильская модель.

Интернет-пользователи скептически отнеслись к разошедшемуся по интернету снимку. Многие предположили, что это кадр со съемок рекламы или клипа. "Фотошоп", "Ой не верю", "Клипец очередной снимают", "Ага-ага, так мы и поверили" - написали юзеры.

Отметим, что 36-летний Сергей Лазарев держит личную жизнь в секрете. В частности, он не называет мать своего сына Никиты. Ранее певец опроверг слухи о том, что у него есть восьмимесячная дочка.

Видео: Лазарев с маленьким сыном