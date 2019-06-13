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"Ой не верю": фото со свадьбы Лазарева взорвало интернет

08:55
  • четверг
  • 13 июня 2019

Женой певца назвали израильскую модель

Интернет-пользователи обсуждают свадебную фотографию, на которой певец Сергей Лазарев позирует с невестой в белом платье.  

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В Сети появился снимок, на котором финалист "Евровидения" в черном костюме с бабочкой держит букет вместе с темноволосой красавицей. Пара стоит под аркой из цветов, а под ногами у них клубится белый дым. 

Фотография появилась на странице пользователя Instagram под ником Клара Гавриловна. По словам автора страницы, невестой Лазарева стала израильская модель. 

Интернет-пользователи скептически отнеслись к разошедшемуся по интернету снимку. Многие предположили, что это кадр со съемок рекламы или клипа. "Фотошоп", "Ой не верю", "Клипец очередной снимают", "Ага-ага, так мы и поверили" - написали юзеры. 

Отметим, что 36-летний Сергей Лазарев держит личную жизнь в секрете. В частности, он не называет мать своего сына Никиты. Ранее певец опроверг слухи о том, что у него есть восьмимесячная дочка

Видео: Лазарев с маленьким сыном  

 

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