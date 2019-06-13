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Жена показала куражащегося с дочерью Началовой Алдонина

08:50
  • четверг
  • 13 июня 2019

Девочка и ее отец выглядят на видео счастливыми

Евгений Алдонин отвез всю свою семью на море. Уже две недели они отдыхают в Турции. Жена Алдонина Ольга делится с поклонниками фотографиями и видео с курорта.
Жена-красавица Евгения Алдонина. 10 фото из жизни Ольги

Чаще всего на кадрах сын Евгения и Ольги, но иногда проскакивают и снимки Веры, дочери футболиста от Юлии Началовой. Так недавно в сторис Instagram Ольги появилась видеозапись, на Алдонин бросает с плеч дочь в бассейн. Девочка и ее отец выглядят счастливыми. Они куражатся от души.

Такой счастливой Веру поклонники не видели довольно давно. На фото девочка обычно просто улыбается. В этот же раз ее лицо светилось от положительных эмоций.

Напомним. Юлия Началова скончалась 16 марта. Единственная дочь певицы осталась жить с бабушкой и дедушкой, однако позже Евгений Алдонин сообщил, что забрал Веру в свою новую семью.

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