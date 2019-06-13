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Банки заблокируют счета россиян под новым предлогом

09:37
  • четверг
  • 13 июня 2019

Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов граждан. Об этом сообщили клиенты двух крупных кредитных организаций, которые столкнулись с подобной ситуацией.

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В частности, представители банков поинтересовались, на что клиенты тратят снятые со счета средства, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

"За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад", - пишет в четверг газета "Известия". При этом отмечается, что финансовые организации действуют в рамках "антиотмывочного" закона.

Со своей стороны замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный сообщил, что может заинтересоваться операцией и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников.

Ранее стало известно, что Росстат будет подсчитывать, сколько тратят российские туристы за границей и иностранные – в России.

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