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Российская красавица-стримерша погибла при загадочных обстоятельствах

09:27
  • четверг
  • 13 июня 2019

Через несколько дней ей бы исполнилось 27 лет

Тело 26-летней Лилии Новиковой, известной среди любителей покера и компьютерных игр, нашли в ванной комнате в ее квартире на Кутузовском проспекте в Москве. 
39-летняя модель Playboy и Maxim умерла при загадочных обстоятельствах

По данным правоохранительных органов, Новикова получила смертельный удар током, когда сушила волосы феном. Тело обнаружила соседка, которую родители девушки попросили узнать, почему та не отвечает на телефонные звонки. "При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК России. 

Некоторые СМИ написали, что Лилия Новикова могла умереть при падении в ванной. Она то ли потеряла сознание, то ли поскользнулась, после чего ударилась головой. 

Артур, молодой человек Новиковой, написал в соцсети, что родители стримерши решили засекретить время и место похорон. На них придут только близкие друзья и родные. "Также, скорее всего, я запущу стрим на канале Лии, где ее отец расскажет вам подробно о причинах", - пообещал Артур. 

Лилия Новикова запускала игровые стримы в Сети, играла в интернет-покер и вела каналы в соцсетях. Она также увлекалась боксом, греблей, стрельбой из лука и кулинарией. Новикова умерла незадолго до своего дня рождения, к которому она приурочила конкурс среди подписчиков. 

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