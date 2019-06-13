США переименовали Киев

Правило написания названия города было изменено Советом по географическим названиям США

Посольство Украины в Вашингтоне сообщило, что написание Киева изменилось в международной базе. Правки внес Совет США по географическим названиям. Теперь написание будет "Kyiv" (было "Kiev").

Изменения официально внесут в ближайший понедельник, 17 июня. "Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины в международной базе", - приводит сообщение ведомства "Известия".