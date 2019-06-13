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У Алибасова подскочила температура

10:08
  • четверг
  • 13 июня 2019

Продюсер поет песни на больничной койке

Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова, который находится в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, оценивается как тяжелое. Утром 13 июня у основателя группы "На-На" поднялась температура. 

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"В реанимации, состояние тяжелое, температура вечером была 36,6, утром - 36,8", - сообщили РИА Новости в больнице. 

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, что отец начал его узнавать. Выйдя из искусственной комы, Алибасов якобы первым делом спросил, где его кот Чуча. По словам Алибасова-младшего, он скрыл от него новость о пропаже животного. "Отцу кажется, что в больницу он попал вчера. Потом он начал петь романсы, вспомнил события 20-летней давности. Но я рад, что он уже правильно воспринимает себя", - цитирует Алибасова "Комсомольская правда"

Как сообщил сын продюсера, врачи планируют сделать Алибасову гастроскопию, чтобы убедиться, что риск внутреннего кровотечения остался позади. Пациент находится под круглосуточным наблюдением. В реанимации он проведет еще как минимум неделю. 

Между тем предпринимательница Лена Ленина, которую называют подругой Алибсова, отказалась верить в историю с пропажей кота. По ее мнению, сын Алибасова спрятал животное у ассистента продюсера. Она также возмутилась тем, что сын фотографируется с больным отцом: "Фото Бари, прикованного к больничной койке, шокировали всех".  

Напомним, 72-летнего Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он получил ожог желудка четвертой степени, по ошибке выпив жидкость для очистки труб.   

Видео: Алибасов очнулся после искусственной комы  

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