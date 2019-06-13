Путин рассказал о деградации отношений России и США

В преддверии форума президент дал большое интервью телеканалу "Мир"

В четверг в Бишкеке открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. На полях мероприятия лидеры стран-членов объединения обсудят самые актуальные вопросы международной повестки. Особое внимание - к ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке, иранскому урегулированию, противодействию терроризму и развитию экономических связей. Сегодня в столицу Киргизии прибудет и Владимир Путин.

О непростых отношениях с США, положении дел в Молдавии и перспективных азиатских рынках. Всего за 15 минут российский лидер успел охватить почти всю географию дипломатических отношений страны. Интервью состоялось накануне саммита ШОС, поэтому и начали разговор с обсуждения партнерства России и Китая, которое, по словам Путина, вышло на небывало высокий уровень. Продуктивное сотрудничество развивается по многим направлениям, включая экономику и гуманитарную сферу, идет эффективное взаимодействие и на региональном уровне, передает "ТВ Центр".

"К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами. Они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями. Напротив, с Китаем у нас растет товарооборот, он достиг 108 миллиардов долларов. И, конечно, в этих условиях наши симпатии на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется, прежде всего, потому даже, что любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности", - отметил Путин.

Однако Россия не станет вмешиваться в переговорный процесс между США и Китаем, отметил президент. Непросто в последнее время складываются отношения Москвы и Киева. Владимир Путин выразил надежду, что его украинский коллега довольно скоро освоится на новом посту и войдет в курс дела. Новая власть, по его словам, не должна продолжать прикрываться русофобскими идеями. Куда важнее сейчас сосредоточиться на решении внутренних проблем. А они у Украины есть: это и экономика, и социальная сфера. Говоря в целом о взаимодействии наших стран, президент назвал восстановление отношений неизбежным.

Ситуацию в Незалежной глава государства сравнил с положением дел в Молдавии. При этом Путин отметил, что Москва и дальше намерена поддерживать президента республики Игоря Додона в нынешней сложной ситуации. Ведь главная задача сейчас - избавить Кишинёв от тех людей, которые фактически узурпировали власть. Но сделать это возможно лишь через диалог и совместную работу.

Прозвучал вопрос и об отношениях с новым президентом Казахстана. Владимир Путин напомнил, что Касым-Жомарт Токаев учился в Москве и неплохо знает Россию. А учитывая рост товарооборота между нашими странами, возможностей для развития отношений с каждым годом становится только больше. При этом Москва открыта для сотрудничества и обмена информацией и для других стран СНГ. В том числе в медиа-пространстве. Только так, по мнению главы государства, можно научиться лучше понимать политическую ситуацию и друг друга.

Анна Пешехонова, Анастасия Панкова, "ТВ Центр".