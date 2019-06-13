Паук свил паутину между микрофонами Трампа и Дуды

Лидеры проводили пресс-конференцию на улице

Крайне выгодно для Соединённых Штатов завершились переговоры Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне. Президенты договорились об усилении американского военного присутствия в Польше. Причём, Варшава еще и заплатит за это. В частности, построит за свой счет объекты базирования американских войск и разместит эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников.

Похоже, язык ультиматумов у американского президента становится излюбленным в тактике ведения переговоров. Совместная пресс-конференция лидеров США и Польши началась с уже традиционных угроз в адрес Китая. Дональд Трамп все продолжает запугивать Пекин новыми пошлинами. На этом фоне Анджей Дуда оказался намного сговорчивее китайцев, передает "ТВ Центр".

"В Польше будет больше американских войск. Планируется расширенное сотрудничество, и мы надеемся, что в дальнейшем мы увеличим количество войск и расширим инфраструктуру. Это решение имеет огромное значение не только для нашей страны, но и для всей центральной Европы, стран Балтии и всего восточного блока НАТО", - сказал он.

Столь пламенная речь польского президента тут же вдохновила журналистов на поиск скрытого смысла. Они разглядели, что между микрофонами, установленными на трибунах двух президентов, паук успел сплести тонкую паутину. Решили, что это хороший знак. Надеясь на максимальную благосклонность американского лидера, Анджей Дуда поздравил всех присутствующих с, как он выразился, предстоящей великой годовщиной. Оказалось, имел в виду день рождения Дональда Трампа.

Однако теплое музыкальное поздравление американского лидера не растрогало. Несмотря на явное смущение, Трамп несколько раз повторил, что все расходы по расширенному военному присутствию в Польше оплатит сама Варшава.

В рамках так называемой общей безопасности в Польше уже размещены 4 тысячи военнослужащих США. Но Варшаве этого мало - в правительстве неоднократно выступали за увеличение американского военного присутствия в стране. Там в лице Америки видят защитника, который может спасти от мифической российской угрозы. После пресс-конференции европейским гостям показали авиашоу. Анджей Дуда настолько впечатлился, что пообещал купить у американцев 32 истребителя F-35. А вскоре стало известно, что Польша вдобавок разместит у себя эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников. На контрасте со столь сговорчивыми поляками Дональд Трамп посетовал, что остальные страны Евросоюза не так активно готовы идти у США на поводу. В частности, в который раз раскритиковал Германию за поддержку газопровода "Северный поток-2".

"Я думаю, что Германия совершает большую ошибку, так полагаясь на газопровод. Безусловно, Германия сама вправе решать свои дела, но мое мнение очень однозначно. Я был изначально настроен критически", - сказал Трамп.

На фоне этого заявление о возможности перемещения дополнительных американских частей из Германии в Польшу выглядят весьма логично - Польша уже выразила предварительное согласие. Речь может идти о дополнительных двух тысячах военнослужащих. Окончательное решение, правда, пока еще не принято.

Александра Сергомасова, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".