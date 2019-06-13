Победителей олимпиады "Я профессионал" ждёт стажировка в лучших компаниях

Московские студенты завоевали несколько золотых медалей

Масштабная образовательная олимпиада нового формата. "Я профессионал" - это не проверка эрудиции и знаний, а конкурс, который даёт возможность продвижения в карьере.

Анна Данилова - студентка шестого курса Медицинского института имени Сеченова. И она точно знает, чего хочет: продолжить обучение в ординатуре и аспирантуре. Защитить кандидатскую и стать детским онкологом, передает "ТВ Центр".

О профессии врача многие мечтают с детства. Но у Ани - другая история. Она долго не знала, куда пойти учиться. Пока не попала в больницу.

"В детстве я никогда не мечтала быть врачом, у меня нет врачей в семье, в девятом классе, когда я училась, мне пришлось попасть в больницу, там у меня была довольно тяжелая операция, я впервые побывала в больнице, я посмотрела на это изнутри, я поняла, что да - это мое. Я хочу поступать и хочу становиться врачом", - рассказала победительница олимпиады "Я - профессионал" Анна Данилова.

За годы учебы в институте о своем выборе Аня не пожалела ни разу. Училась всегда на отлично. Так же - спокойно и уверенно - студентка завоевала золото в олимпиаде "Я - профессионал".

"Олимпиада призвана в первую очередь выявить таланты, поддержать их и дать им больше возможностей в дальнейшем обучении. Чтобы у них открывались возможности сотрудничества с университетами, клиниками различными, участие в научных исследованиях. Что для них, конечно, очень интересно", - отметила доцент кафедры лечебного факультета МГМУ имени Сеченова Татьяна Сафронова.

На пути к золоту каждого участника ждали серьёзные испытания. На конкурс были поданы тысячи заявок. В финал по медицинскому направлению вышли единицы. От Института имени Сеченова в этом году золотые медали завоевали сразу две студентки.

Олимпиада "Я - профессионал" - это карьерный лифт для лучших студентов. Стажировки, денежные премии, ординатура без экзаменов, а главное - на медалистов уже сейчас обратили внимание ведущие российские компании. Имена победителей олимпиады пополнят специально созданную базу данных молодых профессионалов.

Юлия Степина, Юрий Титов, "ТВ Центр".