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Победителей олимпиады "Я профессионал" ждёт стажировка в лучших компаниях

11:56
  • четверг
  • 13 июня 2019

Московские студенты завоевали несколько золотых медалей

Масштабная образовательная олимпиада нового формата. "Я профессионал" - это не проверка эрудиции и знаний, а конкурс, который даёт возможность продвижения в карьере.

Анна Данилова - студентка шестого курса Медицинского института имени Сеченова. И она точно знает, чего хочет: продолжить обучение в ординатуре и аспирантуре. Защитить кандидатскую и стать детским онкологом, передает "ТВ Центр".

О профессии врача многие мечтают с детства. Но у Ани - другая история. Она долго не знала, куда пойти учиться. Пока  не попала в больницу.

"В детстве я никогда не мечтала быть врачом, у меня нет врачей в семье, в девятом классе, когда я училась, мне пришлось попасть в больницу, там у меня была довольно тяжелая операция, я впервые побывала в больнице, я посмотрела на это изнутри, я поняла, что да - это мое. Я хочу поступать и хочу становиться врачом", - рассказала победительница олимпиады "Я - профессионал" Анна Данилова.

За годы учебы в институте о своем выборе Аня не пожалела ни разу. Училась всегда на отлично. Так же - спокойно и уверенно - студентка завоевала золото в олимпиаде "Я - профессионал".

"Олимпиада призвана в первую очередь выявить таланты, поддержать их и дать им больше возможностей в дальнейшем обучении. Чтобы у них открывались возможности сотрудничества с университетами, клиниками различными, участие в научных исследованиях. Что для них, конечно, очень интересно", - отметила доцент кафедры лечебного факультета МГМУ имени Сеченова Татьяна Сафронова.

На пути к золоту каждого участника ждали серьёзные испытания. На конкурс были поданы тысячи заявок. В финал по медицинскому направлению вышли единицы. От Института имени Сеченова в этом году золотые медали завоевали сразу две студентки.

Олимпиада "Я - профессионал" - это карьерный лифт для лучших студентов. Стажировки, денежные премии, ординатура без экзаменов, а главное - на медалистов уже сейчас обратили внимание ведущие российские компании. Имена победителей олимпиады пополнят специально созданную базу данных молодых профессионалов.

Юлия Степина, Юрий Титов, "ТВ Центр".

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Победительница конкурса "Я профессионал" интерн Анна Данилова осматривает пациента
Победительница конкурса "Я профессионал" интерн Анна Данилова осматривает пациента
Победительница конкурса "Я профессионал" интерн Анна Данилова осматривает пациента
Победительница конкурса "Я профессионал" интерн Анна Данилова осматривает пациента
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