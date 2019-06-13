Кейт Миддлтон в обтягивающем наряде поразила народ

Герцогиня высказалась о наркотиках

Кейт Миддлтон восхитила публику изящным нарядом во время ужина в рамках акции по борьбе с наркоманией.

37-летняя герцогиня Кембриджская пришла в лондонский ресторан в обтягивающем белом платье в полоску от бразильского дизайнера Барбары Касасола. Она надела серебристые туфли от Джимми Чу, а также серьги с бриллиантовым кольцом от дизайнера Кики Макдоно. В руках она держала клатч металлического оттенка.

Daily Mail пишет, что красивый наряд Миддлтон обошелся ей в кругленькую сумму. Ее платье стоит около 129 тысяч рублей, туфли - почти 43 тысячи, а драгоценности - примерно 280 тысяч рублей.

"Встречаясь с многочисленными людьми, страдающими от наркотической зависимости, я снова и снова с горечью убеждалась, что корни этого несчастья обычно уходят глубоко в детство", - сказала на вечере Кейт Миддлтон, указав на важность превентивных мер борьбы с наркоманией.

Отметим, что супруга принца Уильяма крайне обеспокоена проблемой наркомании и поддерживает благотворительные организации, которые помогают людям избавиться от зависимости и вернуться к нормальной жизни.