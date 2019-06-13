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Актриса из "Секса в большом городе" умерла по дороге в больницу

11:20
  • четверг
  • 13 июня 2019

Подробности смерти звезды сериала не раскрываются

В США скончалась актриса Сильвия Майлз. Артистке было 94 года, передает TMZ.

Майлз почувствовала себя плохо и вызвала медиков. Прибывшая к ней домой бригада приняла решение госпитализировать актрису. Однако довезти до больницы Сильвию не успели. Она умерла в машине скорой помощи.

По предварительным данным, у актрисы возникли проблемы с дыханием. Подробности ее смерти не раскрываются.

Майлз была дважды номинирована на "Оскар" за фильмы "Полуночный ковбой" и "Прощай, моя красавица". Однако зрителям она известна по сериалу "Секс в большом городе".

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Актриса Сильвия Майлз
Актриса Сильвия Майлз
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