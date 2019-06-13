"Никогда не был счастливее": Питту удалось вернуть Энистон

Бывшие супруги провели уикенд вместе

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон провели выходные на итальянской вилле, куда их пригласили Джордж Клуни и его жена Амаль Аламуддин.

Портал New Idea сообщил со ссылкой на журнал Life & Style, что Клуни, зная о желании Питта вернуть Энистон, снял для них частную виллу в Риме. Пытаясь избавить друзей от посторонних глаз, он забронировал особняк на имя своих родителей.

По данным осведомленного источника, своднические усилия Клуни и Аламуддин увенчались успехом. Брэд Питт и Дженнифер Энистон прекрасно отдохнули и вспомнили о тех временах, когда они были счастливы друг с другом. "Они оба были в восторге. Выходные действительно сблизили их. Джен сказала Амаль, что она почувствовала, будто вернулась в прошлое с Питтом", - рассказал собеседник издания. "Брэд никогда не был счастливее", - заявил он.

При этом источник отметил, что Энистон пока не подпускает Питта слишком близко. Актеру будет непросто вернуть доверие своей экс-супруги, однако рано или поздно это может произойти.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. После этого Питт женился на актрисе Анджелине Джоли, а Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру.

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