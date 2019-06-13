В судно с россиянами попала торпеда

По данным СМИ, экипаж атакованного судна состоит преимущественно из россиян, грузин и филиппинцев

В Оманском заливе два нефтяных судна подверглись торпедной атаке. По последним данным, с танкеров береговая охрана эвакуировала 44 моряков, их направили в порт Джаск на территории Ирана, передает "ТВ Центр".

Предварительно сообщается об одном пострадавшем. Среди членов экипаж могли быть россияне, эта информация сейчас уточняется. Известно, что один из кораблей принадлежит норвежской компании и ходит под флагом Маршалловых островов. Второй зарегистрирован в Панаме.