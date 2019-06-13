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Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

11:57
  • четверг
  • 13 июня 2019

В составе участка уникальное инженерное сооружение

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Старт движению дал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Новый отрезок включает в себя первый в столице совмещённый автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе. Для обслуживания магистрали и других новых дорожных объектов в районе путепровода создан локальный диспетчерский пункт. Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, связывающее четыре вылетные магистрали, станет дублёром юго-западной и южной частей МКАД.

"Это уникальное сооружение участков дороги «Солнцево - Бутово - Варшавка» построили меньше чем за два года. В составе участка уникальное инженерное сооружение, которое включает в себя и метротоннель, и тоннель для автомобилей. Таких тоннелей мы не строили в Москве, это первый опыт", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

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