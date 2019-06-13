"Злейшие враги для народа": авторам сериала "Чернобыль" грозит уголовное дело

Их хотят наказать за клевету

Партия "Коммунисты России" попросили Роскомнадзор и МВД завести дело о клевете на сценариста и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль".

Глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович заявил, что Россия должна "дать сдачи" создателям сериала об аварии на Чернобыльской АЭС. "Понятно, что их не достать, но, во всяком случае, въезд в Россию им будет заказан, а там, бог знает, может, Куба или Китай их нам и выдадут по соглашению об экстрадиции, - цитирует его агентство "Москва". - Теперь эти господа должны понять, что стали злейшими врагами для народа России, который всегда обладал хорошей памятью".

Малинкович назвал сериал HBO развесистой клюквой. По его словам, некоторые моменты из сериала были выдуманы, в том числе пьянство советских граждан, непрофессионализм пожарных, похороны погибших в цинковых гробах. Он также назвал кошмарной сцену, в которой птица падает замертво в трех километрах от АЭС. Птицы умирали от излучения только в непосредственной близости от реактора, сказал коммунист.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал создателей "Чернобыля", заявив, что он не награждал члена правительственной комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова званием Героя соцтруда, как было показано в сериале.