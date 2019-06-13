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Роспотребнадзор запустил горячую линию в Москве по вопросам детского отдыха

12:46
  • четверг
  • 13 июня 2019

Она продлится до следующей среды

До 19 июня столичное управление Роспотребнадзора проводит консультирование граждан по вопросам предоставления услуг детского отдыха.

"Консультирование проводится по телефону общественной приемной управления 8(495)785-37-41 и по телефонам 8(495)687-40-57; 8(495) 687-63-60 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия). Обращения по телефонам принимаются по рабочим дням с 9 до 18 часов (с понедельника по четверг), с 9 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45", - указали в ведомстве.

Кроме того, с вопросами можно обратиться в отдел консультационных услуг для потребителей и отдел гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" по телефонам 8(495)687-39-61, 8(495)687-26-31, 8(495)616-64-59. Обращения принимаются по рабочим дням с 9:00 до 17:30.  

По всем поступающим вопросам специалисты дадут разъяснения. Также информацию можно получить в круглосуточном режиме по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43.

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