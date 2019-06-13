Роспотребнадзор запустил горячую линию в Москве по вопросам детского отдыха

Она продлится до следующей среды

До 19 июня столичное управление Роспотребнадзора проводит консультирование граждан по вопросам предоставления услуг детского отдыха.

"Консультирование проводится по телефону общественной приемной управления 8(495)785-37-41 и по телефонам 8(495)687-40-57; 8(495) 687-63-60 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия). Обращения по телефонам принимаются по рабочим дням с 9 до 18 часов (с понедельника по четверг), с 9 до 16:45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13:00 до 13:45", - указали в ведомстве.

Кроме того, с вопросами можно обратиться в отдел консультационных услуг для потребителей и отдел гигиены детей и подростков ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" по телефонам 8(495)687-39-61, 8(495)687-26-31, 8(495)616-64-59. Обращения принимаются по рабочим дням с 9:00 до 17:30.

По всем поступающим вопросам специалисты дадут разъяснения. Также информацию можно получить в круглосуточном режиме по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43.