Прокуратура сделала заявление о "воскресшем" в Сочи Цапке

Фото с похожим на лидера кущевской банды мужчиной перепугало Кубань

В соцсетях гадают о личности человека, попавшего на фотографии с места ДТП в Сочи. Жители Краснодарского края утверждают, что на снимках запечатлен лидер кущевской банды Сергей Цапок, который скончался в СИЗО в середине 2014 года.

Первой о поразительном сходстве Цапка с человеком на фото сообщила местная "Комсомольская правда". Издание поставило под сомнение версию о том, что главарь банды действительно скончался в изоляторе Краснодара. Адвокат потерпевших по делу даже направил в прокуратуру и полицию Кубани заявление о проверке данной информации.

В прокуратуре Краснодарского края в ответ заявили, что человеком, которого приняли за Цапка, оказался вор, уроженец Бишкека Виталий Никифоров. По данным ведомства, он скрывается от следствия по делу о краже и ранее был объявлен в федеральный розыск, пишет "Интерфакс".

Сергей Цапок умер в ночь на 7 тюля 2014 года в медицинской части краснодарского изолятора. Тогда в СМИ появлялись версии, что его смерть могла быть инсценировкой. За два дня до смерти Цапка в том же СИЗО повесился участник банды Игорь Черных.

Банд Цапка действовала в станице Кущевская до 2010 года. За 12 лет жертвами бандитов стали 19 человек. В 2013 году суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению.