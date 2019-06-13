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После слухов о свадьбе Лазарева застали в объятиях Билана

13:16
  • четверг
  • 13 июня 2019

Отношения музыкантов прояснились

Певцы Сергей Лазарев и Дима Билан взбудоражили поклонников серией трогательных фотографий, на которых они не скрывают своих чувств по отношению к друг другу. 

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13 июня музыканты выложили в Instagram снимки, на которых они весело смеются и обнимаются. Билан с оголенным плечом шутливо оттягивает рубашку Лазарева. 

Финалист "Евровидения" написал, что попытки злопыхателей столкнуть их лбами обречены на провал, поскольку они уже слишком опытные и взрослые, чтобы верить слухам. "Дима, друг! Как всегда, рад был тебя увидеть! Уважаю и ценю", - написал Лазарев.  

Билан рассказал подписчикам, что во время встречи с коллегой он прояснил с ним некую запутанную ситуацию. "Много клеветы вокруг... а жаль! Как же важно посмотреть человеку в глаза и все понять! Спасибо, что не разочаровываешь мою тонкую структуру и организацию души, друг", - написал певец. "Совет да любовь!" - прокомментировал этот пост Лазарев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

"Как же я рад, ребята!" - написал Билану и Лазареву их старший коллега Филипп Киркоров. Он пожелал поп-звездам надолго сохранить их теплые отношения и запомнить тот замечательный день, когда они дружески обнимались.  

"Как будто кто-то из вас из армии вернулся", - прокомментировал эти фотографии певец Николай Басков.  

Фанаты Билана и Лазарева пришли в восторг от объятий кумиров. "Обожаю такие внезапные фотографии", "Агитируем за дуэтный клип, альбом и все сопутствующие", "Это так красиво! Настоящая дружба и уважение!", "Вы оба крутые", "Убили сейчас огромную часть поклонников. Они умерли от переизбытка эмоций", "О Боже , я не могу" - такие комментарии можно найти под постами двух знаменитостей. 

Ранее в Сеть слили фотографию, на которой Сергей Лазарев держит букет вместе с черноволосой красавицей в свадебном платье. Появился слух, что певец, воспитывающий сына Никиту, женился на израильской модели. Некоторые интернет-пользователи предположили, что кадр взят из какого-то клипа или рекламы с участием певца. 

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