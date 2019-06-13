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Медведев заявил о медленном расходовании средств на нацпроекты

14:45
  • четверг
  • 13 июня 2019

Премьер ждет доклада по этому вопросу

Дмитрий Медведев в четверг раскритиковал работу по выполнению поручений президента, касающихся национальных проектов. На заседании с членами кабинета министров, глава правительства, в частности, обсуждал исполнение федерального бюджета, сообщает "ТВ Центр".

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Премьер отметил: по итогам первого квартала за текущий год профицит превысил 665 миллиардов рублей. При этом вырос уровень доходов, которые не связаны с экспортом нефти и газа. Сейчас они составляют порядка 57 процентов всей доходной части.

"Тем не менее, хочу подчеркнуть: по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно. Это касается, к сожалению, и финансирования национальных проектов. О мерах, которые необходимы для исправления ситуации, недавно говорили на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию", - отметил Медведев.

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