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ЦИК представил московский цифровой избирательный участок

14:53
  • четверг
  • 13 июня 2019

Его будут использовать в единый день голосования

Центризбирком в четверг представил московский цифровой избирательный участок, который впервые будет использоваться 8 сентября в единый день голосования, передает "ТВ Центр".

Новый комплекс состоит из специальных мобильных терминалов. Для участия в выборах гражданин должен прийти на цифровой участок с паспортом, после проверки получить карточку доступа к устройству, на котором избирателю будет предоставлен электронный бюллетень. Терминалы не подключены к интернету, в них не установлены операционные системы, что исключает любую возможность воздействия на результаты извне.

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Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК России
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК России
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