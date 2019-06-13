ЦИК представил московский цифровой избирательный участок

Его будут использовать в единый день голосования

Центризбирком в четверг представил московский цифровой избирательный участок, который впервые будет использоваться 8 сентября в единый день голосования, передает "ТВ Центр".

Новый комплекс состоит из специальных мобильных терминалов. Для участия в выборах гражданин должен прийти на цифровой участок с паспортом, после проверки получить карточку доступа к устройству, на котором избирателю будет предоставлен электронный бюллетень. Терминалы не подключены к интернету, в них не установлены операционные системы, что исключает любую возможность воздействия на результаты извне.