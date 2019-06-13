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В Москве появился первый совмещенный автомобильный и метротоннель

14:59
  • четверг
  • 13 июня 2019

Мэр отметил темпы дорожного строительства в Новой Москве

В Москве в четверг запущен второй участок новой магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Это уникальный и пока единственный такой проект в столице. Особенность его в том, что трасса проходит вдоль линии метрополитена, что позволит делать удобные пересадки автомобилистам и значительно разгрузить МКАД. Для водителей также организованы удобные парковки и съезды. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе открыт. По новой дороге проходит первая колонна транспорта. Путь через совмещенный авто и метротоннель под Калужским шоссе. Это уникальный объект транспортной инфраструктуры, который одновременно обеспечит подъезд к новому участку Сокольнической линии метро, передает "ТВ Центр".

"Таких тоннелей мы не строили в Москве никогда, это первый такой опыт. Позволит, конечно, улучшить дорожную сеть и автомобильное движение. Ну и, самое главное, это позволит в ближайшее время открыть новые станции метро от Саларьева до Коммунарки. И это, конечно же, кардинально изменит ситуацию с транспортной доступностью для всей новой Москвы, включая автодорожную, ну и самое главное - доступность метро", - отметил Собянин.

Новая магистраль интегрирована с участком Сокольнической линии метро Саларьево - Коммунарка. Выходы из станций будут расположены на обеих сторонах автомагистрали. А сама магистраль, связывающая Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, станет дублером юго-западной и южной части МКАД и позволит значительно разгрузить движение в этом районе Москвы.

Помимо доступности станций метро, ввод второго участка магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе  позволит обеспечить транспортную доступность и прилегающих кварталов новой жилой застройки. Рядом с новым участком метро уже активно возводятся жилые кварталы. После открытия новых станций Сокольнической линии метро "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" сюда  будет переключена  и часть автобусных маршрутов, которые сегодня следуют до "Теплого Стана" и "Саларьево".

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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