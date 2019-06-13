Мамаев назвал происходящее в суде позором

Футболист оценил судебный процесс

В Мосгорсуде в четверг рассматривают жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также их приятелям. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В начале мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого к году и 5 месяцам. На таких сроках настаивала прокуратура.

В четверг прокурор попросила оставить сроки без изменений и вернуть в приговор статью о хулиганстве по предварительному сговору, она в майском вердикте суда не упомянута.

Сами спортсмены в четверг вели себя достаточно расковано. Всё время улыбались, угощали друг друга конфетами. Но сказали, что не верят в то, что их отпустят. "Скажу, что всё, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор!" – отметил Мамаев.